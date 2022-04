Sparava ai passanti con un fucile ad aria compressa, denunciato ex avvocato di 51 anni

Un avvocato 51enne che non esercita da tempo si è reso protagonista di 13 episodi in due mesi in cui, dal quinto piano della sua abitazione di via Muratori (la cosidetta Torre Sud in zona porta Romana) a Milano, sparava pallini di piombo con armi ad aria compressa verso la strada, colpendo auto in sosta, danneggiando le vetrate delle case vicine, e rischiando di ferire i passanti. Venerdì scorso, ha spiegato oggi la Polizia di Stato, dopo essere stato individuato a seguito delle indagini degli agenti del Commissariato Monforte-Vittoria, è scattata la denuncia per l’uomo che avrebbe anche attaccato immagini pornografiche sulle auto per poi colpirle come bersaglio. In nessun episodio ci sono stati feriti. Nella perquisizione dell’abitazione, effettuata alle 6 del mattino di venerdì scorso, la Polizia ha rinvenuto 4 pistole e 4 fucili ad aria compressa di libera vendita caricati con pallini di ferro e piombo e un coltello. Sempre in casa sono stati sequstrati abiti militari e da donna coi quali si camuffava quando sparava o posizionava le fotografie. Il 51enne è stato denunciato per tentate lesioni e danneggiamento e segnalato a un centro psico sociale.