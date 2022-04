Morto in un capannone a Sesto, malore o incidente sul lavoro

Il corpo di un uomo è stato trovato in via Manin; sono in corso gli accertamenti ma sembra che si tratti di un elettricista che sarebbe caduto da una scala per un infortunio o per un malore.

Il corpo di un uomo è stato trovato mercoledì pomeriggio all’interno di un capannone al numeri 350 di via Manin, a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Il cadavere non è ancora stato indentificato. I soccorritori di Areu sono intervenuti a seguito di una segnalazione, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono al lavoro vigili del fuoco e polizia di Stato. L’uomo sarebbe un elettricista che è caduto da una scala. Gli agenti della Polizia di Stato stanno aspettando gli accertamenti del medico legale per capire la ragione della caduta, se si è trattato di un infortunio sul lavoro oppure se l’uomo ha avuto un malore.