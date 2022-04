Incidenti sul lavoro, operaio cade da 4 metri e muore sul colpo

Incidente mortale sul lavoro ieri sera a Cusago, alle porte di Milano. Un operaio di 46 anni è morto dopo essere caduto da un’altezza di 4 metri mentre stava eseguendo lavori di manutenzione all’esterno della sede di un’impresa, in viale Europa. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, di origini romene, era in equilibrio su una scala durante l’operazione di sostituzione di una cler. Improvvisamente a perso l’equilibrio ed è caduto a terra, battendo violentemente la testa. Sul posto sono arrivati i soccorritori ma non c’è stato nulla da fare. I carabinieri e i tecnici dell’Ats stanno indagando per ricostruire l’accaduto.

Questa mattina invece a Milano un operaio di 28 anni è rimasto gravemente ferito, travolto dal crollo di un muro a cui stava lavorando in un seminterrato in viale Monza. Sul posto sono arrivati i soccorritori, i vigili del fuoco e la polizia locale. Il ragazzo è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda.