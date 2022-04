Atti osceni in pieno centro città, denunciato un 26enne a Seregno

Ha inseguito due dodicenni in centro città: una volta raggiunte si è tolto la maglietta e ha abbassato i pantaloni e ha iniziato a urlare volgarità. E’ successo sabato pomeriggio a Seregno, in provincia di Monza. L’uomo, un bengalese di 26 anni, è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri per atti osceni in luogo pubblico.

Sabato pomeriggio, verso le 18:30, due amiche di 12 anni erano a passeggio nelle vie del centro di Seregno e improvvisamente si sono sentite seguite. Impaurite, hanno cominciato ad accelerare il passo ma quella persona continuava a seguirle e a guadagnare metri verso di loro. Poi, una volta raggiungente, si è tolto la maglietta e abbassato i pantaloni e ha cominciato a urlare verso di loro volgarità. Poi, mentre le ragazze terrorizzate sono scoppiate a piangere, l’uomo si è velocemente allontanato.