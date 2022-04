Scende dall’auto per prestare soccorso, muore travolta da un mezzo

E’ scesa dall’auto per prestare soccorso dopo un incidente avvenuto sulla Tangenziale Est. Ma è stata travolta da un mezzo ed è morta poco dopo il ricovero in ospedale. La vittima è una donna di 41 anni. L’incidente è avvenuto la notte tra sabato e domenica sulla Tangenziale Est di Milano, nel tratto fra le uscite di Lambrate e Cascina Gobba, in direzione Nord. La 41enne, ex impiegata dell’ospedale Humanitas di Rozzano, si è trovata di fronte un’auto ferma e un motociclista a terra. Istintivamente si è fermata per prestare i primi soccorsi. Ma appena scesa dalla sua auto, è stata travolta da una Mercedes guidata da una 65enne, che non è riuscita a evitare l’impatto. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia stradale e gli uomini del 118. Il motociclista, un giovane di 26 anni, è stato trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza. L’uomo che era alla guida dell’auto tamponata dal centauro è stato invece trasferito all’ospedale San Raffaele in codice verde. Critiche sono invece apparse subito le condizioni della 41enne, che è stata portata all’ospedale Niguarda. In prognosi riservata, purtroppo non ce l’ha fatta. La donna di 65 anni che l’ha investita è stata portata in ospedale, al San Raffaele, in stato di choc.