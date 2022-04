La vittima è un uomo di 49 anni che, all'altezza del raccordo autostradale San Donato-Autostrada del Sole, si è infilato in una corsia chiusa per lavori per saltare un restringimento di carreggiata. L'impatto con il cavo è stato fatale.

Un motociclista di 49 anni ha perso la vita, questa mattina, nel Milanese, in un incidente avvenuto all’interno di un cantiere autostradale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il mezzo, intorno alle 7.30, l’uomo stava percorrendo il raccordo San Donato-Autostrada del Sole, quando di fronte a un restringimento della carreggiata sul viadotto si è infilato nella corsia chiusa per lavori, un’area di cantiere non vedendo un cavo in acciaio. Inutili i soccorsi.