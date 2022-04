Bit, Fontana: turismo fondamentale per ripartire

“Il turismo svolge oggi un ruolo centrale nell’economia lombarda, in particolare per l’impatto significativo che apporta in termini di valore aggiunto e occupazione, grazie anche alla presenza di importanti manifestazioni fieristiche e grandi eventi di richiamo internazionale. Su questi puntiamo per la ripartenza”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana inaugurando il Padiglione della Regione all’interno della Borsa Internazionale del Turismo, insieme all’assessore al Turismo e Moda, Lara Magoni; al ministro del Turismo, Massimo Garavaglia; al sindaco di Milano, Giuseppe Sala e alla campionessa di sci, lombarda, Federica Brignone.

“I grandi eventi – ha spiegato il presidente – sono motivo di forte attrazione e richiamo turistico. La Lombardia è una terra che accoglie e che ha saputo sfruttare sapientemente l’effetto traino di Expo Milano 2015 per promuovere non solo Milano, ma la Lombardia tutta, nel mondo”. “Per questa ragione – ha aggiunto – abbiamo voluto fortemente candidarci per ospitare i Giochi Olimpici invernali 2026. Una candidatura di qualità per i primi veri Giochi Olimpici sostenibili della storia e i primi Giochi ‘diffusi’ della storia poiché si svolgeranno in due città, Milano e Cortina, e regioni diverse, Lombardia e Veneto”. “Sono certo che le immagini delle nostre montagne – ha continuato il Governatore – dalle Dolomiti alla Valtellina, delle nostre città e dei nostri paesi, sapranno attirare milioni di visitatori da tutto il mondo. La nostra offerta deve essere all’altezza di questi obiettivi e garantire qualità, accessibilità e sostenibilità per tutti”. “Siamo al lavoro per completare il più rapidamente possibile – ha sottolineato Fontana – le infrastrutture viabilistiche e le strutture di nuova realizzazione. Accanto alle grandi opere è, tuttavia, importante sollecitare i territori affinché adeguino l’offerta ricettizia e promuovano le proprie bellezze e caratteristiche – naturalistiche, enogastronomiche o culturali – sì da regalare davvero un’Olimpiade a 360°. E proprio al riguardo il presidente, dopo averla ringraziata per la presenza, ha rassicurato la campionessa mondiale Federica Brignone: “Ti assicuro – ha detto – che a Milano-Cortina non mancherà lo Spirito Olimpico. Sarebbe un onore poterti avere ancora tra noi a gareggiare fra quattro anni”. Nei prossimi giorni la Coppa del Mondo conquistata da Federica Brignone sarà esposta alla Triennale di Milano.

“La Lombardia si conferma la ‘terra dei grandi eventi’, fondamentali per la promozione dei territori. Un binomio vincente che permette di far scoprire, a livello internazionale, le nostre eccellenze, dalle città d’arte ai laghi, dalle nostre montagne sino alla storia, alla cultura e alle tradizioni enogastronomiche”. Lo ha detto l’assessore regionale al Turismo e Moda, Lara Magoni : “Bergamo Brescia capitale della cultura 2023 e le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 – ha proseguito – saranno vetrine internazionali che fungeranno da driver strategico per le bellezze di tutta la regione. L’attrattività della Lombardia, grazie a servizi efficienti, un’offerta variegata e professionalità degli operatori, valorizzeranno un ‘turismo dei territori’ che esalterà non solo i grandi centri ma anche borghi meno noti, destinazioni che meritano di essere scoperte dal grande pubblico”.