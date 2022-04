Milano è presente con due stand all’edizione 2022 della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, che si svolge da oggi, domenica 10 aprile, a martedì 12 aprile al MICO.

La partecipazione alla fiera è una delle attività previste all’interno del piano di promozione “Turismo Milano MICE 2022”, realizzato da Promos Italia per Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi e Comune di Milano, in collaborazione con YesMilano Convention Bureau. L’obiettivo è quello di supportare gli organizzatori che intendono realizzare eventi nel capoluogo lombardo. Un altro stand, promosso da YesMilano e Comune di Milano nella parte del turismo leisure della manifestazione, punta sul lancio della ‘città dei quartieri’, con un allestimento dedicato. Saranno nove i quartieri raccontati nello spazio espositivo grazie alle illustrazioni originali realizzate da Sofia Romagnolo, in arte azzurroscuro. Si tratta di Galleria-Quadrilatero, Brera, Porta Venezia, Navigli, Sarpi-Chinatown, Nolo, City Life, Porta Romana, Isola. Allo stand i visitatori saranno accolti dal personale degli Infopoint turistici.

“Milano è una indiscussa meta di valore, perfetta venue congressuale e centro attrattivo sotto il profilo culturale e dell’intrattenimento. Punteremo su queste leve per rilanciare il turismo nella nostra città, dopo il complicato periodo che il settore ha vissuto con la pandemia sia nel comparto MICE sia in quello leisure” commenta Martina Riva, assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano

YesMilano Convention Bureau nasce nel 2020 quando Fiera Milano Congressi decide di fondere la sua struttura di eventing in Milano&Partners con l’obiettivo di creare un convention bureau di cui facciano parte i principali attori economici della città.