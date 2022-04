Rissa alla stazione di Seveso, tre denunce

Rissa alla stazione di Seveso (Mb) giovedì sera. I carabinieri del nucleo radiomobile di Seregno sono intervenuti su segnalazione di un addetto alla sicurezza per un’accesa discussione tra due stranieri, un 39enne marocchino e un 38enne senegalese. Entrambi avevano una bottiglia di birra in mano. I militari hanno tentato di smorzare i toni.

Il 39enne ha deciso di allontanarsi dalla stazione ma, dopo circa una ventina di minuti, quando tutto sembrava essere stato risolto, improvvisamente l’addetto alla sicurezza lo ha notato rientrare in stazione in compagnia di un suo connazionale di 35 anni. I due, decisi e con atteggiamento minaccioso, si sono subito diretti verso il senegalese che nel frattempo era rimasto in stazione. Dopo uno scambio di battute, il 35enne, senza pensarci su due volte, ha cominciato a prendere a pugni il senegalese. Quest’ultimo ha prima provato a reagire e poi ha avuto la lucidità di spostarsi da una zona coperta a un punto sotto una telecamera di sorveglianza. Al pestaggio si è aggiunto un terzo uomo, originario dell’est Europa, che subito è andato a sferzare un pugno in faccia al senegalese. I carabinieri sono tornati sul posto e sono riusciti a bloccare i due marocchini mentre l’uomo dell’est Europa è riuscito ad allontanarsi. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori che hanno portato il senegalese in ospedale a Desio in codice giallo: è stato poi dimesso con cinque giorni di prognosi per una ferita al volto.

I due marocchini invece sono stati portati in caserma e al termine degli accertamenti, denunciati, oltre che per la rissa – denuncia scattata anche per il senegalese – anche perché entrambi irregolari sul territorio nazionale.