“Il Futuro nella Storia” a Peschiera Borromeo, serata su Enrico Piaggio

La prossima videoproiezione del ciclo “Il Futuro nella Storia” al cinema teatro di Peschiera Borromeo (MI) è prevista per venerdì 8 aprile alle 20.30 e sarà dedicata a Enrico Piaggio, e al tema dei grandi innovatori italiani. Ospiti d’eccezione il celebre artista digitale Asker, le founder di Factanza.it e altri innovatori digitali. Lo spettacolo dedicato a Piaggio, studiato registicamente per valorizzare il linguaggio teatrale attraverso i movimenti della videocamera e lo studio di regia, ha visto, nella sua versione in streaming che fu proiettata in teatro in diretta nel 2021, una commistione di linguaggio teatrale e cinematografico grazie all’incursione artistica delle giovani danzatrici Plu(s)mon Group guidate dalla coreografia di Anna Rita Larghi. Questa esperienza espressiva sarà amplificata dal grande schermo.

Il talk show e gli ospiti di venerdì 8 aprile

Durante il talkshow successivo alla videoproiezione il duo Niente di Serio con Camilla Ferrario e Letizia Iosa, due giovani di peschiera Borromeo, animerà il palco interagendo in diretta con il pubblico tramite un sistema di videochatting. Ospiti della seconda serata Livia Viganò e Bianca Arrighini, founder di www.factanza.it , il celebre artista digitale Asker e Giuliana Pajola, creative director & project manager founder WOA Creative Company e Arianna Fiorella Castelluccio, specializzata in digital marketing & communication Co- Founder de “Il Contadino Online”. NDS proporrà un talk show giovane e leggero, che mira a scoprire di più sugli ospiti in teatro e sui grandi personaggi raccontati nelle storie indagando sulla vita personale, le curiosità connesse e le relazioni con la quotidianità. Siamo in un bar con tanto di jukeboxe; l’atmosfera è informale. La rassegna di videoproiezioni teatrali, realizzata per Fastweb nel 2021 e che ha riscosso grande successo su web con più di 34mila visualizzazioni, oggi viene riproposta sul territorio come occasione di incontro e condivisione. Racconta le vite di Rita Levi Montalcini, Enrico Piaggio, Nilde Iotti, Francesco Moser ed Enrico Mattei attraverso monologhi dell’attore Davide Verazzani adattati, grazie a uno studio coreografico e registico, a un linguaggio espressivo ibrido tra teatro e cinema.

La presentazione della serata ai microfoni di Radio Lombardia dalla voce di Eleonora Tosco dell’ufficio stampa del cinema-teatro di Peschiera.

Informazioni

Costo: 5 euro comprensivi di bibita.

Dalle 19.30 apertura del bar nel porticato esterno. Ore 20.30 inizio proiezione. Ore 21.30 inizio talk show.

Per acquistare il biglietto clicca qui.