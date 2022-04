Danni alle ville di Solovyev, controlli intensificati

Il duplice atto dimostrativo di ieri ai danni delle ville sul lago di Como di Vladimir Solovyev, conduttore tv russo molto vicino a Vladimir Putin, ha indotto il prefetto di Como, Andrea Polichetti a convocare una riunione di coordinamento dei responsabili provinciali delle forze di polizia. “Ferme restando le attività di indagine in corso ad opera dell’Arma dei Carabinieri, volte ad identificare i responsabili, è stata disposta una sensibile intensificazione dei servizi di vigilanza nelle zone interessate (Menaggio, Griante e Pianello del Lario) – si legge in una nota – è scaturito anche il proposito di prevenire ulteriori atti di vandalismo”. “All’Agenzia del Demanio – si legge nella nota diffusa al termine della riunione – cui competono la custodia, l’amministrazione e la gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento sulla base delle misure restrittive deliberate dall’Unione Europea nei confronti di soggetti vicini all’establishment politico-economico russo coinvolto nel conflitto con l’Ucraina, verrà chiesta la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza, unitamente a forme di vigilanza privata, ai fini di una miglior tutela degli immobili stessi”. Un intervento, quest’ultimo, che sarebbe comunque a carico del privato. Ieri mattina ignoti hanno imbrattato la villa di Pianello del Lario di Solovyev con scritte (“Killer” e “No war”) e hanno colorato di rosso l’acqua della piscina, mentre in un’altra villa in corso di ristrutturazione a Menaggio hanno dato fuoco ad alcuni copertoni, provocando un incendio che non ha causato danni.