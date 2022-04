Treni storici, prima corsa del Besanino il 24 aprile

Anche nel 2022 il treno storico ‘Besanino’ effettuerà due corse speciali all’interno del programma del servizio turistico finanziato da Regione Lombardia e gestito da Fondazione Fs. La prima è in programma il 24 aprile (informazioni sul sito www.fondazionefs.it) e la seconda il 9 ottobre. Lo annunciano l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, e il consigliere regionale Alessandro Corbetta. “Lo scorso anno – spiega l’assessore Terzi – i cittadini hanno accolto con entusiasmo la corsa speciale per i 110 anni del ‘Besanino’. Considerata la risposta particolarmente positiva di tutto il territorio, avevamo assicurato il nostro impegno affinché questo itinerario fosse inserito nel programma del servizio turistico già per il 2022. Promessa mantenuta, con un’ulteriore sorpresa: quest’anno i cittadini avranno ben due occasioni di poter viaggiare sul treno storico da Milano per Besana, Molteno e Lecco”. “Questo ulteriore itinerario che tocca le località brianzole – ha assicurato l’assessore – arricchisce ulteriormente il calendario di viaggi che abbiamo finanziato e strutturato già dal 2018, offrendo a cittadini e turisti la possibilità di fare un viaggio nel passato, a bordo di convogli d’epoca di particolare rilievo storico”. “E’ importante continuare a valorizzare e a puntare su una linea che rappresenta non solo la storia, ma anche il futuro della mobilità sostenibile in Brianza. Negli ultimi dieci anni la tratta è stata rilanciata con nuovi convogli ed è al centro di nuovi importanti progetti”.