Minaccia di farsi eplodere col gas, salvato dai carabinieri

Un uomo di 62 anni ha minacciato di farsi saltare in aria dopo aver portato nel suo terreno di Seregno (Monza) una bombola del gas, collegata con dei cavi elettrici a una batteria e una tanica di benzina. A quanto emerso ha espresso la volontà di togliersi la vita per i continui litigi con i proprietari del terreno limitrofo. L’uomo era sulla tettoia di un capanno. Sul posto, al confine con Desio, sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Seregno, un negoziatore del Comando Provinciale di Monza, soccorritori del 118 e un cronista del “Giornale di Seregno”, come espressamente richiesto dal 62 enne. Dopo due ore di estenuanti trattative, l’uomo ha acconsentito a lasciarsi avvicinare dai carabinieri, che lo hanno messo in salvo.