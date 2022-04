I 150 anni del Teatro Dal Verme

Il Teatro Dal Verme di Milano compie 150 anni di attività e si prepara a raccontare in 15 spettacoli la sua storia. Il teatro ha intercettato in ogni epoca le novità del suo tempo, introducendole alla città: il circo, il cinema, l’operetta, la rivista, la prosa, la musica tutta. Da giugno a fine dicembre, andrà in scena un cartellone speciale dedicato alla città con dialoghi, concerti, performance, proiezioni e una mostra. La trama sarà quella di una storia su tre secoli che si affaccia al futuro, animata da scelte coraggiose e da uno spirito visionario e libero, come racconta il manifesto ideato da Stefano Boeri per questa festa. La Direzione artistica è di Maurizio Salerno, la produzione della Fondazione I Pomeriggi Musicali. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.



La data esatta del “compleanno” del Teatro Dal Verme è il 14 settembre. Per celebrare l’anniversario si svolgerà, da quel giorno fino a domenica 27 novembre, una mostra storico-documentaria e multimediale, che ricorderà l’importante ricorrenza. Sarà allestita nella sala piccola del teatro al piano interrato, con una presenza d’anticipazione nel foyer. I materiali esposti saranno locandine storiche di concerti e spettacoli, giornali e riviste d’epoca, fotografie, oggetti, opere. Ma ci sarà anche multimedialità, per raccontare una storia che indaghi il passato, a partire dal circo equestre che si trovava dove sarebbe sorto l’edificio poi distrutto dalle bombe della Seconda guerra mondiale e ricostruito con tenace determinazione, ma al contempo si proietti nel futuro: un teatro che diventa una casa della musica, con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali al centro dell’attenzione. Il motto che potrebbe sintetizzare l’approccio è “i nostri primi centocinquant’anni”.