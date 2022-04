Bimba di 9 anni muore schiacciata dal cancello di casa

Una bambina di 9 anni è morta schiacciata dal cancello della sua abitazione. La tragedia è avvenuta martedì intorno alle 19.30 a Trescore Balneario (Bergamo), in via Muratello, strada collinare che porta al vicino comune di Cenate Sopra. Dalla prima ricostruzione dei fatti, la piccola si trovava sullo scivolo di casa e il pesante cancello avrebbe ceduto dopo che si sarebbe staccato un perno, travolgendola. Immediato l’allarme al 118, lanciato dai familiari: la bambina è stata trasferita all’ospedale di Bergamo in condizioni molto gravi ed è morta in serata. Sul posto i carabinieri di Bergamo per ricostruire l’accaduto.