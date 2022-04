Consiglio Regionale, la maggioranza va sotto sulla mozione Savoini

Con 34 voti a favore e 32 contrari il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la mozione presentata dal consigliere di +Europa/Radicali Michele Usuelli, che esprimeva dissenso rispetto alla permanenza del leghista Gianluca Savoini tra i componenti del Corecom Lombardia, di cui è vicepresidente, l’autorità regionale che ha il compito i garantire e controllare la libera informazione in Lombardia, invitandolo pertanto a “rassegnare le dimissioni”. “Il centrodestra ha voltato le spalle alle Lega e parte della Lega ha voltato le spalle a Salvini”, ha dichiarato il consigliere regionale M5S Dario Violi: “Il Movimento Cinque Stelle non può che accogliere favorevolmente un voto che non solo allontanerà il dott. Savoini dal Corecom, ma che manifesta in tutta la sua evidenza la spaccatura interna alla maggioranza. Una maggioranza in cui non solo il centrodestra volta di fatto le spalle alla Lega, ma dove la stessa Lega volta le spalle a Salvini e al suo cerchio magico. Abbiamo votato convintamente a favore di questa mozione. Chiunque, libero da diktat di partito, avrebbe dovuto condividerne i principi. Come abbiamo sempre sostenuto il ruolo del dott. Savoini all’interno dell’associazione “Lombardia-Russia” non può essere compatibile con il suo ruolo di vicepresidente del Corecom. Motivo per cui non possiamo che esprimere soddisfazione per il voto espresso dal Consiglio Regionale» così il Consigliere Regionale del Movimento Cinque Stelle, Dario Violi, dopo il voto della mozione: “Iniziative a tutela del CORECOM e per la salvaguardia della vita e del lavoro dei reporter indipendenti russi”.