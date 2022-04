“Mi farò una canna davanti a Palazzo Marino” [VIDEO]

Il consigliere comunale milanese del Pd, Daniele Nahum, annuncia in Aula che giovedì si fumerà uno spinello davanti al Comune per sostenere la legalizzazione della cannabis.

“Giovedì mi accenderò una canna davanti a Palazzo Marino per sostenere la legge sulla legalizzazione della cannabis e non commetterò reato, perché l’uso personale non lo è”. Lo ha annunciato il consigliere comunale del Pd Daniele Nahum oggi nel corso della seduta del consiglio comunale. “Togliamo questo proibizionismo che è un crimine, sosteniamo questa legge, permettiamo ai cittadini italiani di piantare e fumarsi le proprie piantine, sottraiamo i soldi alla criminalità organizzata. L’illegalità della cannabis permette un introito alle mafie di 7 miliardi, introito che dovremmo sottrarre. L’iniziativa sarà organizzata dal Pd, Radicali Italiani e Organizzazione Enzo Tortora. Invito tutti i consiglieri di Palazzo Marino a questo gesto dimostrativo”, ha concluso Nahum.

