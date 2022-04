Incendio in piazza San Babila, in fiamme il dehors di un bar

Incendio in piazza San Babila a Milano nella tarda serata di ieri. In fiamme il dehors di un bar sotto i portici della piazza: non c’è stato nessun ferito, ma i Vigili del fuoco sono intervenuti con cinque squadre e hanno lavorato fino a tarda notte. Sul posto sono arrivati anchei tecnici di A2A per togliere l’alimentazione elettrica con conseguente black out nella zona. Il rogo sarebbe stato innescato da un corto circuito in un quadro di trasformazione dell’energia elettrica dall’alta tensione, una cabina posta in un locale sotterraneo.E’ stato visto del fumo uscire nei pressi di una delle uscite della metro vicino Corso Venezia. Da lì le fiamme, attraverso cavi sotterranei, avrebbero raggiunto il dehors. La fermata della metro è stata chiusa, ma la linea ha continuato a funzionare.