In Lombardia 2.512 casi e 14 decessi

In aumento i ricoveri soprattutto nei reparti ordinari. Il rapporto tra tamponi e positivi è del 10,3%.

A fronte di 24.242 tamponi effettuati, sono 2.512 i nuovi positivi (10,3%). Lo riferisce la Regione Lombardia nel bollettino Covid giornaliero. I ricoverati in terapia intensiva sono 45 (+1). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.107 (+26). Si registrano 14 nuovi decessi. A Milano e provincia i nuovi casi sono 908 di cui 524 a Milano città.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 24.242

– i nuovi casi positivi: 2.512

– in terapia intensiva: 45 (+1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.107 (+26)

– i decessi, totale complessivo: 39.329 (+14)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 908 di cui 524 a Milano città;

Bergamo: 133;

Brescia: 372;

Como: 112;

Cremona: 76;

Lecco: 51;

Lodi: 17;

Mantova: 109;

Monza e Brianza: 236;

Pavia: 158;

Sondrio: 16;

Varese: 221. (LNews)