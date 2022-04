“Ora o mai più, riprendiamoci la scuola”

“Ora o mai più” (Ed. Chiarelettere) è il libro di Sabrina Carreras, giornalista di Presa Diretta, che si occupa di scuola dal 2009. Consapevole delle mille difficoltà della scuola italiana, in questo libro l’autrice racconta le storie di chi non si è arreso, mettendo in luce le eccellenze della scuola italiana, in particolare quelle sconosciute. La Carreras ha visitato istituti di ogni genere, da quelli “di frontiera”, che combattono contro la mafia, a quelli più all’avanguardia, ecosostenibili e tecnologici. Sono molteplici gli interventi al femminile, contro gli stereotipi di genere e portavoce di messaggi favorevoli a una “scuola alla pari”. Si parla anche di diversi progetti nelle scuole di Milano, come #Steminthecity, una campagna che anima per un mese intero la città con un fitto palinsesto di appuntamenti gratuiti dedicati all’intelligenza artificiale, la robotica, il 5G, le start up e la parità di genere, con l’obiettivo di rendere la tecnologia e la scienza più accessibili.

Ascolta l’intervista all’autrice