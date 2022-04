Ci sono storie che sono come il vino: con il passare del tempo non invecchiano, migliorano. La commedia, rappresentata per la prima volta nel 1986, torna sulle scene e si dimostra più attuale che mai. Delle edizioni precedenti resta la famosa scenografia girevole, che continua ad affascinare, lo stile spumeggiante dei personaggi, e la trama rocambolesca di un ministro che cerca disperatamente di passare qualche ora in compagnia dell’amante… E, ovviamente, le risate! A interpretare questo ruolo, storicamente affidato a simboli di bellezza e fascino femminile come Anna Falchi e Gloria Guida, ci sarà Paola Barale. Un evergreen, insomma, ma totalmente rinfrescato da Iaia Fiastri, che vede Paola Quattrini per la terza volta nei panni di Natalia, moglie dell’onorevole. A Fuori Copione abbiamo intervistato proprio lei, per parlare dello spettacolo, ma anche dell’essere donna, del tempo che passa e di molto altro…

