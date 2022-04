In Lombardia 9.053 casi e 7 decessi

Il numero dei ricoverati è in aumento nelle terapie intensive (+1, 42) e nei reparti (+30, 1.070). Tasso di positività in aumento al 12,6% (ieri era al 12,1%).

Con 71.522 tamponi effettuati è di 9.053 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con un tasso di positività in aumento al 12,6% (ieri era al 12,1%). Il numero dei ricoverati è in aumento nelle terapie intensive (+1, 42) e nei reparti (+30, 1.070). Sono 7 i decessi.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 71.522

– i nuovi casi positivi: 9.053

– in terapia intensiva: 42 (+1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.070 (+30)

– i decessi, totale complessivo: 39.268 (+7)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.927 di cui 1.340 a Milano città;

Bergamo: 604;

Brescia: 1.167;

Como: 532;

Cremona: 281;

Lecco: 340;

Lodi: 131;

Mantova: 501;

Monza e Brianza: 778;

Pavia: 466;

Sondrio: 121;

Varese: 861.

Il quadro dell’andamento vaccinale per il Covid “è stabile. La percentuale di persone che ha completato il ciclo vaccinale anche con la dose booster rimane infatti stabile questa settimana. Questo è un aspetto che va particolarmente segnalato rispetto all’importanza di effettuare la terza dose, così come va raccomandata la quarta dose alle persone identificate come immunodepresse”. Lo sottolinea il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, commentando i dato del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. “Rimane stabile anche il numero di persone che non hanno iniziato il ciclo vaccinale. Avere una vaccinazione completata con il booster – ricorda inoltre Brusaferro – protegge in maniera estremamente significativa dalla malattia Covid grave ma anche dal contrarre l’infezione”.