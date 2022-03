L’ex magistrato Alfredo Robledo a Radio Lombardia: “Mentre io sono l’ossessione di Albertini lui è il mio fastidio”

“Mentre io sono l’ossessione di Albertini lui è il mio fastidio”. Alfredo Robledo, ex magistrato di Milano, parla così, intervistato da Nicoletta Prandi su Radio Lombardia, dell’ex sindaco del capoluogo lombardo, Gabriele Albertini, autore insieme al giornalista Sergio Rotondo del libro “Rivoglio la mia Milano. Il sindaco rimette i pantaloni”. Nel volume, uscito all’inizio di febbraio e che verrà presentato giovedì 31 marzo, l’ex sindaco Albertini parla a lungo dell’indagine che lo vide coinvolto, condotta proprio dell’ex magistrato, per l’operazione ‘derivati’ del Comune di Milano avviata dall’ex primo cittadino. Albertini contesta a Robledo “comportamenti persecutori” e “metodi da Gestapo per effettuare gli interrogatori”. “Non credo di averlo mai fatto, per la verità, anche per formazione mentale”, ha replicato Robledo nel corso della trasmissione. “Gabriele Albertini – è stato ricordato a Robledo – afferma anche che lei aveva una certa predisposizione a lasciare in stand by alcuni fascicoli”. “Ha detto una cosa veramente folle”, ha risposto Robledo, che nel corso dell’intervista ha replicato punto per punto alle accuse contenute nel libro. Robledo ha citato in giudizio Gabriele Albertini davanti al Tribunale di Brescia e la prima udienza, ha annunciato a Radio Lombardia, è fissata per il prossimo 27 aprile.

