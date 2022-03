Baby gang nel bresciano, 16 arresti

Sedici ragazzi sono stati arrestati dai carabinieri di Gardone Valtrompia e Gussago, nel Bresciano, per alcuni episodi di furti e rapine, nei confronti di coetanei. Sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la persona e il patrimonio e reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e di porto di oggetti atti ad offendere. Sono coinvolti anche quattro minorenni. Complessivamente sono state emesse 4 custodie cautelari in carcere, 4 in carcere minorile, 8 agli arresti domiciliari e 3 misure cautelari dell’obbligo di dimora. L’indagine è nata nel 2019 dopo alcuni episodi di furti e rapine, avvenuti a Brescia e provincia. I carabinieri hanno scoperto l’esistenza di una banda giovanile, denominata dagli stessi giovani “Gang 88”, strumento usato per intimorire le vittime.