Incendio a Gallarate, il sindaco invita i cittadini a rimanere in casa

Un incendio scoppiato in un’azienda di Gallarate ha provocato un forte odore acre nell’aria, tanto che il sindaco Andrea Cassani per precauzione ha invitato i cittadini a rimanere in casa. Il rogo ha ha coinvolto anche un filtro a carboni attivi collocato all’esterno dello stabilimento. Arpa sta ultimando i rilievi, ma “non dovrebbero esserci problemi di tossicità”, ha detto il sindaco di Gallarate Andrea Cassani, il quale per precauzione ha diffuso un avviso alla cittadinanza via social, invitandola a rimanere in casa. “Al momento le fiamme sono state domate e non risultano criticità – ha proseguito Cassani – la nube si è spostata e i tecnici forniranno in mattinata l’esito definitivo della campionatura dell’aria”. Le fiamme sono divampate intorno alle 7 di questa mattina, e hanno visto impegnati i vigili del fuoco del distaccamento di Busto-Gallarate con un’autopompa e un’autobotte, i quali hanno confermato l’assenza di criticità.