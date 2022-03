Fratelli d’Italia chiede la proroga delle cartelle esattoriali [VIDEO]

Fratelli d’Italia chiede uno stop temporaneo alle cartelle esattoriali. Il gruppo consiliare ha presentato a Palazzo Marino un ordine del giorno, firmato dai consiglieri Andrea Mascaretti, Chiara Valcepina, Vittorio Feltri, Riccardo Truppo e Francesco Rocca, che chiede al Governo di “prorogare immediatamente la scadenza bloccando le notifiche”. “Crediamo che sia sbagliato non sospendere le cartelle esattoriali. Abbiamo il covid, per il quale ci sono ancora oggi delle restrizioni, e abbiamo una guerra in Europa. Tutto ciò comporta difficoltà maggiori nel Paese, alle imprese, ai negozi, agli artigiani e quindi troviamo scellerato da parte del Governo e di un’amministrazione, in questo caso quella di Sala, di continuare a chiedere ai cittadini e alle imprese soldi che non ne hanno”, ha spiegato la senatrice e coordinatrice regionale del partito Daniela Santanché. “La condizione economica del Paese, ma soprattutto a Milano – ha commentato il coordinatore Città di Milano per Fratelli d’Italia Stefano Maullu – richiede uno sforzo del Governo”.