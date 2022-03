Covid, la Commissione regionale d’inchiesta martedì svela le conclusioni

Con l’esame di due risoluzioni si sono conclusi oggi i lavori della “Commissione di inchiesta sull’emergenza Covid-19”, iniziati lo scorso 26 ottobre 2020. Lo fa sapere il Consiglio regionale. Domani, nella pausa dei lavori consiliari, il presidente della Commissione Gianantonio Girelli (Pd) terrà una conferenza stampa insieme al Vice Presidente della Commissione Mauro Piazza (Lega) e al Consigliere Segretario Marco Mariani (Lega). Gli atti della Commissione saranno de-secretati e resi pubblici nel tardo pomeriggio di domani. “La Commissione –sottolinea il presidente Gianantonio Girelli- come da oggetto specifico della sua attività, ha cercato di analizzare sulla base di presupposti oggettivi la funzionalità e l’organizzazione della gestione socio-sanitaria della cosiddetta emergenza Covid-19 per tutto quanto attiene Regione Lombardia e il suo intero sistema sanitario e sociosanitario, con l’obiettivo di verificare se durante i mesi di diffusione della pandemia siano state compiute scelte di carattere amministrativo e gestionale che possano aver inciso negativamente nel fronteggiare un evento non prevedibile e riservandosi quindi di proporre eventuali correttivi e modifiche alla legislazione regionale vigente”. Nello specifico l’attività della Commissione si è concentrata su alcune specifiche aree di interesse: il riparto delle competenze e le indagini epidemiologiche; le decisioni operative adottate in Regione Lombardia; le verifiche in merito agli approvvigionamenti; la gestione della pandemia nelle strutture e sul territorio e gli aspetti comunicativi e informativi.