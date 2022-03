Affitto a costi accessibili per 37 giovani in cambio di attività sociali

Dieci appartamenti a disposizione di 37 giovani a prezzi calmierati, in cambio di attività sociali con i vicini e nel quartiere. E’ il progetto ‘Grigioni 2035 – la coabitazione alla portata di tutti’, promosso da Abitare Collaborativo, gestito dalla cooperativa Dar=Casa, in zona Lorenteggio, Largo Cavalieri di Malta e via Barzilai. Oggi apre l’avviso per la raccolta delle candidature. Il progetto è composto da 10 appartamenti – completamente arredati grazie alla collaborazione di Whirlpool che ha donato oltre 40 elettrodomestici – destinati alla coabitazione di studenti e lavoratori, in cerca di casa a prezzi sostenibili e disponibili a mettersi in gioco nella relazione con i vicini e con il quartiere tramite 5 ore mensili di attività sociali, come la cura degli spazi comuni, attività con bambini e ragazzi, iniziative di animazione dei cortili. Gli appartamenti ospiteranno 37 giovani, di cui 23 in stanza singola e 14 in camera doppia, a costo davvero calmierato, rispetto al libero mercato: 450 euro al mese per la singola e 275 euro al mese per la doppia (tutte le spese comprese).

Per accedere al bando è necessario compilare il form online, disponibile sul sito di Dar=Casa, dichiarando il possesso di requisiti (temporaneità abitativa e reddito). Ai fini della selezione costituisce un elemento preferenziale l’età inferiore a 35 anni. Le richieste vengono registrate in ordine di arrivo. I primi ingressi dei giovani negli appartamenti sono previsti nel mese di maggio.

‘Grigioni 2035’ fa parte della rete di Milano 2035 (www.milano2035.it), un progetto sostenuto da Fondazione Cariplo nell’ambito del programma “Welfare in Azione” con l’obiettivo di aumentare l’offerta abitativa accessibile e collaborativa per i giovani nell’area metropolitana milanese.