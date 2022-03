E’ morto sabato sera il giovane ferito al collo da cocci di una bottiglia la notte tra venerdì e sabato a Milano, in zona Porta Venezia. Abdirasaq Jama, 22 anni, somalo, era ricoverato all’ospedale Niguarda per le gravi ferite riportate durante una lite in strada, in via Palazzi. Il suo aggressore, un connazionale, è stato arrestato dai carabinieri: l’accusa è passata da tentato omicidio a omicidio. I militari lo hanno fermato subito dopo l’aggressione. Una pattuglia passava infatti nella zona, in via Lecco, quando qualcuno ha gridato che stava succedendo qualcosa lì vicino. Sono così arrivati sul luogo della lite e hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino somalo, Mohamed M.,32 anni, regolare, con precedenti di polizia. Secondo le prime indagini, la lite sarebbe scoppiata per un furto del cellulare che la vittima aveva commesso ai danni dell’aggressore.