Sciopero per il clima, corteo a Milano

I ragazzi di Fridays for Future tornano in piazza per chiedere giustizia climatica ma anche per condannare la guerra in Ucraina

Oggi è il giorno dello “sciopero globale” per il clima. A Milano manifestazione promossa dai ragazzi di Fridays for future. Il corteo è partito da largo Cairoli per terminare in Porta Venezia, attraversando il centro città. Al centro della protesta dei giovani c’è la giustizia climatica ma anche la condanna al ricorso della guerra in Ucraina. Quella di oggi è la prima manifestazione del 2022. “Il movimento italiano ha elaborato istanze e rivendicazioni su altri tre temi cruciali: il lavoro, la guerra e la scuola”, hanno spiegato i manifestanti. “Questi argomenti possono sembrare sconnessi dai temi ambientali, ma le problematiche si intersecano con l’emergenza climatica in un circolo vizioso che va a intensificare sia l’una, sia gli altri”.