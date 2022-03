Incendio in un’abitazione, una vittima

Un uomo è mortp in un incendio scoppiato nella sua abitazione la scorsa notte ad Arluno, nel milanese. In base a una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, l’uomo, di cui non si conosce ancora l’identità, era un ‘accumulatore seriale’: la sua casa era piena di oggetti e rifiuti. Le fiamme sono divampate, per cause non ancora accertate, verso le 2 nell’alloggio al secondo e ultimo piano di uno stabile in via Roma. I pompieri e i soccorritori sono intervenuti sul posto senza però poter salvare l’uomo che era solo in casa.