Corso Buenos Aires, Sala: su tavolo no pedonalizzazione ma taglio parcheggi [VIDEO]

La pedonalizzazione di “prova” di corso Buenos Aires nei fine settimana “non è una cosa sul mio tavolo, per cui non esprimo giudizi su cose che non ho mai esaminato tecnicamente."

La pedonalizzazione di “prova” di corso Buenos Aires nei fine settimana proposta ieri dalla presidente del Municipio 3 Caterina Antola “non è una cosa sul mio tavolo, per cui non esprimo giudizi su cose che non ho mai esaminato tecnicamente. Non è mai arrivata sul mio tavolo, bisogna lavorarci ma non mi sento di esprimere un giudizio ora”. Entro fine mandato, su corso Buenos Aires si lavorerà sulla “revisione della pista ciclabile senz’altro, perché se riusciamo a togliere un po’ di parcheggi laterali, può diventare una cosa più piacevole e più sicura. Quindi l’incarico che ho dato all’assessore alla mobilità Censi è questo: trovare forme per togliere un po’ di parcheggi e fare una pista ciclabile più in sicurezza e più lineare. Questo è il primo obiettivo. L’obiettivo più grande è invece di rivedere i marciapiedi e gli spazi tra pedonalizzazione e auto. Ci stiamo lavorando”, lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine della presentazione del concorso internazionale della Nuova Beic. (MiaNews)