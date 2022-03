Teatro per famiglie: tre sold out per il weekend di Carnevale al Teatro Manzoni di Milano, e sabato 26 torna Cenerentola!

Sono sempre di più le famiglie milanesi che decidono di trascorrere il sabato pomeriggio a teatro, sarà perchè fa bene ai bambini, ai genitori e forse anche agli attori… Un trend sempre più diffuso ed apprezzato, grazie anche a compagnie che si dedicano proprio a questo: creare uno spettacolo bello per i bambini ma anche per chi li accompagna, capace di farli ridere e sognare, per qualche ora di serenità. Il teatro per famiglie, infatti, è una traccia a sé: non si tratta solo di favole, ma di spettacoli studiati nel minimo dettaglio per essere trasversali e per appassionare tutti, grandi e piccini! Tantissimi gli esempi di successo, tra cui il teatro Manzoni di Milano che tra il sabato e la domenica di Carnevale ha registrato addirittura tre sold out, con l’aggiunta di una nuova data in corsa

Teatro per famiglie: la fiaba di Cenerentola al Teatro Manzoni di Milano

Chi di noi non ha mai canticchiato “i sogni son desideri…”?! E probabilmente ci siamo ritrovati a farlo anche dopo la maggior età. Sognare, d’altronde, non è una parola rilegata ai più piccoli, anche se forse loro lo fanno meglio. Questo weekend potremo tornare a farlo, con un nuovo appuntamento del teatro per famiglie. Al teatro Manzoni, infatti, sarà in scena Cenerentola a cura della compagnia Un teatro da favola, creata da Pietro Clementi, che abbiamo intervistato qualche settimana fa. Una compagnia teatrale specializzata nel teatro per famiglie, che da anni porta avanti una filosofia di condivisione di momenti … e chissà che oggi ci servano ancora di più!

Teatro per famiglie, i benefici secondo la scienza… e secondo noi

Ogni volta che un bambino va a teatro accende il pulsante dell’immaginazione, non siamo solo noi a dirlo, ma diversi studi scientifici. Tra i plus di questo mezzo di intrattenimento non troviamo solo la stimolazione della fantasia, ma anche della socializzazione e del pensiero critico, dell’esprimersi su ciò che piace oppure no. Come ci ha raccontato Clementi, vero esperto del teatro per famiglie, i piccoli spettatori, con il tempo, imparano una vera e propria educazione: sanno che quando gli attori parlano è il momento di fare silenzio, e che quando vengono interpellati allora è il momento di giocare, urlare, divertirsi! Anche Cenerentola sarà così: un momento di svago e divertimento, di creazione per un certo senso, insieme, grandi e piccoli.

Cenerentola sarà in scena sabato 26 marzo al Teatro Manzoni, info qui (https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/rassegne/manzoni-family)

