Davide Van De Sfroos, parte il “Maader tour”

Davide Van De Sfroos sarà in concerto stasera, giovedì 24 marzo, al Teatro Giuditta Pasta di Saronno con la nuova avventura live MAADER TOUR. Reduce dal successo dell’ultimo disco di inediti “Maader Folk”, uscito il 17 settembre e Van De Sfroos tornaad esibirsi nei teatri con il suo nuovo MAADER TOUR, prodotto da MyNina. Sedici date che toccano i più importanti teatri d’Italia tra cui anche il teatro di Saronno che lo ospiterà giovedì 24 marzo alle 21. «MAADER FOLK ha voglia di mettersi finalmente in viaggio, dopo aver atteso così a lungo, seguendo un itinerario che questa volta non è soltanto geografico ed emotivo, ma molto simile ad un sogno illuminato dalla voglia di tornare a suonare dal vivo, davanti a tutti voi che avete aspettato fino ad ora, con affetto e pazienza, questo momento. E allora che MAADER TOUR sia!» afferma il cantautore comasco. Tornato sulle scene musicali a distanza di sette anni dal precedente lavoro in studio, i 15 nuovi brani ora lo riportano al folk e a certi sapori celtici degli esordi, ora lo avvicinano a sonorità inedite, curiose e sperimentali. Canzoni piene di storia e di storie, autentiche istantanee del sentire odierno del cantautore comasco, narratore di storie in musica fra i più singolari e a tutto tondo della scena artistica italiana. Sul palco insieme a DAVIDE VAN DE SFROOS i musicisti Angapiemage Galiano Persico (violino, mandolino, tamburello, cori), Paolo Cazzaniga (chitarra elettrica e acustica, cori), Silvio Centamore (batteria, percussioni), Matteo Luraghi (basso), Thomas Butti (fisarmonica, tromba) e Daniele Caldarini (tastiere, chitarra acustica).

Teatro Giuditta Pasta (via I Maggio, Saronno – VA)

Giovedì 24 marzo 2022 | ore 21.00