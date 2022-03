Il Covid torna a diffondersi nelle scuole

Si conferma in crescita il trend dei contagi nelle scuole lombarde, in tutte le fasce d’età.

Il dato emerge dal report settimanale che la Direzione Generale Welfare trasmette all’Ufficio Scolastico Regionale e alle ATS. Nell’ultima settimana nella popolazione scolastica della Lombardia infatti i casi di positività sono stati 11.102 contro gli 8.090 della settimana precedente (+37% circa). Per quanto riguarda le quarantene nella regione al 13 marzo sono 490 (8.234 alunni e 15 operatore scolastico) le classi interessate alla misura. Nel report precedente (dato al 13 marzo) risultavano in quarantena 330 (4.869 alunni e un operatore scolastico) Nella provincia di Milano attualmente risultano in quarantena 190 classi (2.494 alunni e 13 operatori), nel report della settimana precedente le classi in quarantena erano 146. Torna però a flettersi – a livello nazionale – la curva dei ricoveri pediatrici registrando un -6% nell’ultima settimana, dopo l’impennata registrata tra gli under18 nella settimana 8-15 marzo che aveva fatto segnare un +48%. Lo evidenzia la rilevazione negli ospedali sentinella della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso) del 22 marzo.