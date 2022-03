Donna uccisa in casa a Cologno Monzese, arrestato il figlio

É stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario il 28enne figlio di Begogna Gancedo, 61 anni, trovata morta nella sua casa di Cologno Monzese (Milano), all’alba di oggi. Lo ha confermato il procuratore della Repubblica di Monza Claudio Gittardi. L’uomo, trovato in casa in stato idi forte alterazione, è stato ricoverato in ospedale, piantonato, perché ha riferito di avere problemi di cuore. Nell’appartamento c’erano anche le due figlie gemelle della vittima, di 24 anni, con problemi di disabilità. La donna uccisa era vedova dal alcuni anni. Secondo quanto riferito dai vicini agli investigatori, verso le 4.30 del mattino nell’appartamento di via Bergamo si è accesa una lite violenta. “Abbiamo udito la voce di un uomo e poi le grida”, hanno riferito i testimoni. Begogna Gancedo è stata uccisa con diverse coltellate. I sospetti erano ricaduti subito sul ragazzo. Verso sera la rapida svolta nelle indagini con il suo arresto.