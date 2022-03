Ciclista investito a Milano, denunciato il pirata della strada

La Polizia Locale di Milano ha fermato ieri sera, lunedì 21 marzo, l’automobilista che a bordo della sua Fiat 600 bianca aveva travolto un ciclista, ferendolo gravemente, intorno alle 3 di domenica mattina, mentre percorreva il Ponte delle Milizie all’altezza di via Troya.

L’uomo, 40 anni, cittadino di origine egiziana, in regola con documenti e assicurazione, senza precedenti, è stato raggiunto a casa dagli agenti della Polizia locale intorno alla mezzanotte dopo che un cittadino aveva segnalato alla Centrale operativa un’auto fortemente danneggiata, corrispondente alla descrizione, che si trovava parcheggiata in via Bezzi. L’uomo è stato denunciato a piede libero per omissione di soccorso. Il ciclista stava percorrendo la ciclabile ed era stato tamponato con molta violenza dall’auto.

Ulteriori indagini sono in corso in particolare sulle parti danneggiate dall’impatto per integrare le immagini delle telecamere e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.