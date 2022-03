La scoperta è stata fatta a Borno, in Valle Camonica. Si indaga per omicidio.

Macabra scoperta a Borno, nel bresciano. In un dirupo è stato trovato il corpo di una donna fatto a pezzi e nascosto in alcuni sacchi. Si indaga per omicidio. Gli investigatori stanno provando a risalire all’identità della vittima, in base alle denunce di scomparsa presentate negli ultimi tempi in alta Valle Camonica.