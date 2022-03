Fa’ la cosa giusta, torna la fiera del consumo critico e stili di vita sostenibili

Dal 29 aprile al 1° maggio torna a Milano l’appuntamento con “Fa’ la cosa giusta!” la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, nella storica sede di Fieramilanocity, organizzata da Terre di mezzo Editore, che quest’anno giunge alla sua 18esima edizione.

Dopo due anni a distanza, la nuova edizione di “Fa’ la cosa giusta!” vuole guardare ai temi della sostenibilità attraverso la lente della gentilezza e riflettere su cosa significhi “prendersi cura” dell’altro e del Pianeta alla ricerca della meraviglia e di nuovi equilibri possibili.

Economia rigenerativa, filiere sostenibili, inclusione, nuovi modi di viaggiare nel rispetto dei territori e delle comunità saranno i temi dell’edizione 2022 e i fili rossi che comporranno il ricco programma di appuntamenti, mostre, laboratori, installazioni e laboratori per tutte le età.

Tra le novità di quest’anno “la Fiera dei Grandi Cammini“, un’ampia area dedicata al turismo slow a piedi e in bicicletta dove poter incontrare camminatori, istituzioni, tour operator e guide escursionistiche per scoprire itinerari italiani e internazionali; uno spazio dedicato a incontri e approfondimenti sull’accoglienza e sull’attuale situazione geopolitica.

Ma soprattutto sarà la fiera “del fare”: attività di plogging e diversi

workshop per imparare a scegliere e agire in modo responsabile, acquisire gli strumenti necessari per fare la differenza.

E ancora si parlerà di lavoro, di periferie e di parità di genere, guardando alle nuove forme di attivismo e alla tutela della salute e dei diritti di tutti.

A tutto questo si affiancheranno centinaia di realtà espositive provenienti da tutta Italia, che proporranno ai visitatori i loro prodotti, servizi e racconteranno le loro storie: dall’alimentazione biologica all’arredamento green, dal turismo sostenibile alla mobilità dolce, dalla moda critica alla cosmesi naturale.

Fa’ la cosa giusta! 2022 ospiterà anche la quinta edizione del salone Sfide-La scuola di tutti, dedicato a insegnanti, dirigenti, studenti e famiglie: tre giorni di incontri, laboratori e seminari che affronteranno i temi legati all’insegnamento, alla didattica attiva, all’educazione civica e cittadinanza, alla comunicazione e social media e all’inclusione.

Fa’ la cosa giusta! 2022

da venerdì 29 aprile a domenica 1 maggio

orari: 9-20

fieramilanocity, Padiglioni 3 e 4

viale Scarampo, angolo Via Colleoni, GATE 4, Milano

(Metropolitana M5, fermata Portello)

www.falacosagiusta.org