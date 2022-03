Prende il via un nuovo Progetto a cura di Confservizi Lombardia. Confservizi CISPEL Lombardia è l’associazione che rappresenta le aziende dei servizi pubblici locali sul territorio regionale. I settori sono molteplici: il servizio idrico, l’igiene urbana, la filiera dell’energia e del gas, il trasporto locale, la farmacia comunale e l’edilizia residenziale. Dal 23 marzo, dalle 19.40 alle 20.00 Confesrizi sarà su Radio Lombardia con ‘Servizi&Società, la voce dell’economia circolare e sostenibile’. Appuntamento settimanale con le aziende dei servizi pubblici locali. Il progetto prevede, per i prossimi 3 mesi (a partire dal 23 marzo), l’inserimento di uno spazio della durata di 20 minuti all’interno del format “Pane al pane” di Radio Lombardia in cui si parlerà del caro bollette e di transizione energetica, delle risposte ai cambiamenti climatici attivate dalle aziende del settore idrico, ma anche di innovazione e digitalizzazione. Ma anche del ruolo delle farmacie pubbliche in questi anni di pandemia e negli aiuti alla popolazione ucraina, delle misure di sostegno attivate dalle aziende per le famiglie bisognose. E molto altro ancora.

“Spesso diamo per scontato che la nostra attività, e gli importanti risultati raggiunti, siano già noti all’opinione pubblica – spiega il Direttore Generale Giuseppe Viola – Invece c’è molto da fare per far conoscere le nostre esperienze e le strategie industriali che, con il nostro lavoro quotidiano, fanno della Regione Lombardia una delle aree più performanti d’Europa. In quest’ottica, come associazione che rappresenta il mondo dei servizi pubblici locali lombardi, abbiamo studiato il Progetto della trasmissione radiofonica ‘Servizi&Società, la voce dell’economia circolare e sostenibile’. Un appuntamento settimanale con le aziende dei servizi pubblici locali curato da noi”.

L’appuntamento è per ogni mercoledì, a partire dal 23 marzo, su FM 100.3. www.radiolombardia.it e Smart TV.