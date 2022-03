“Custodiscimi”, 1500 milanesi adottano una pianta

Grande successo per “Custodiscimi”, l’iniziativa del Comune di Milano insieme a ERSAF e Legambiente Lombardia attraverso la quale i cittadini possono diventare affidatari e ‘custodi’ presso la propria abitazione di quello che farà parte del futuro patrimonio verde pubblico della città.

Esaurite in un giorno le oltre 1.500 piantine date ai milanesi per i prossimi sei mesi, al termine dei quali saranno piantate in aree pubbliche della città, aree che saranno identificate dai municipi in collaborazione con le cittadine e i cittadini. A consegnare i futuri alberi l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi con Stefano Boeri, Presidente del Comitato Scientifico di Forestami.

“Il successo di Custodiscimi con il tutto esaurito in meno di mezza giornata – spiega l’assessora Grandi – dimostra ancora una volta come sia mutato l’atteggiamento delle persone nei confronti del verde pubblico, oggi sempre più inteso come grande patrimonio collettivo indispensabile al benessere del singolo e della collettività. Un successo che conferma come sia forte il desiderio di contribuire al bene della nostra città, prendendosi cura di piante, orti e giardini condivisi per costruire insieme una Milano sempre più verde e vivibile”.

Le 1.500 piantine di oggi (che diventeranno gli alberi di domani) sono state consegnate in diversi spazi allestiti nei nove municipi in modo da coinvolgere tutti i quartieri. Altre 1.000 piantine sono state distribuite in diversi punti di ritiro nei comuni della città metropolitana.