Movida, controlli dei Carabinieri a Milano

Proseguono i controlli dei Carabinieri nella zona della movida milanese; la notte scorsa l’Arma ha dispiegato un dispositivo di controllo del territorio con circa cento i militari impegnati Nell’ottica del contrasto dei reati contro il patrimonio e la persona e di quelli connessi allo spaccio di stupefacenti sono stati controllati oltre cento giovani, anche minorenni, molti dei quali con precedenti di polizia. Tra questi uno studente incensurato è stato deferito in stato di libertà perché trovato in possesso di un coltello a serramanico di lunghezza complessiva di 21 cm. Destinatario di un’altra denuncia per contrabbando di tabacchi lavorati esteri è stato uno straniero trovato in possesso di numerose stecche di sigarette. Inoltre, tre giovani frequentatori della movida milanese fra i 19 e i 34 anni sono stati segnalati alla Prefettura per possesso di modica quantità di stupefacente ad uso personale. Durante i controlli alla circolazione stradale sono state elevate sanzioni al Codice della Strada. Infine, con il supporto del N.A.S. sono stati controllati esercizi pubblici e di somministrazioni di bevande che hanno consentito di elevare sanzioni amministrative pari a 4.000 euro per inosservanza di norme igienico sanitarie.