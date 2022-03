Monza, controlli nelle zone della movida

Nella sera tra sabato e domenica, su disposizione del Questore Marco Odorisio, personale della Questura di Monza e della Brianza e della polizia locale di Monza, hanno eseguito controlli nelle zone della movida per verificare sia la somministrazione di alcool a minori, sia il rispetto della normativa covid. Nel corso dei servizi, sono state identificate 69 persone tra cui molti giovanissimi presenti nei locali o nelle strade per trascorrere il sabato sera. Sono stati effettuati controlli in tre locali di via Bergamo, senza rilevare irregolarità. Altri controlli sono stati effettuati anche tra via Vittorio Emanuele e via De Gradi. In prossimità del Ponte dei Leoni sono stati identificati dei ragazzi maggiorenni con una cassa di birra e alcune bottiglie di superalcolici che sono stati invitati ad allontanarsi. Inoltre, a seguito del controllo di un altro locale della zona centrale è stato accertata la mancanza del cartello di avviso circa il numero massimo di clienti ammessi all’interno secondo la normativa covid e del cartello per il divieto di fumare, con la con seguente contestazione di due sanzioni amministrative per un totale di 840,00 euro. Ulteriori controlli anche in piazza Carrobiolo dove sono stati sorpresi una ventina di ragazzi, che alla vista della polizia sono scappati, lasciando bottiglie di superalcolici. L’attività di controllo, informa la Questura di Monza, proseguirà anche nelle prossime settimane.