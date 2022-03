Il Papa prega per l’Ucraina insieme agli studenti milanesi

Papa Francesco ha incontrato a Roma gli studenti della Scuola "La Zolla" di Milano, accompagnati dagli insegnanti e dalle famiglie. Insieme hanno pregato per i bambini sotto le bombe in Ucraina.

Il Papa insieme agli studenti della Scuola “La Zolla” di Milano, accompagnati dagli insegnanti e dalle famiglie, prega per i bambini sotto le bombe in Ucraina. “Voi avete davanti un futuro, una sicurezza sociale, di crescere in una società di pace, invece questi piccoli, e anche piccolini, devono fuggire dalle bombe, stanno soffrendo, tanti, con quel freddo che fa lì” ha detto questa mattina papa Francesco parlando ‘a braccio’ al termine del saluto nella Basilica di San Pietro ai bambini della scuola milanese La Zolla. Nel suo saluto agli studenti, il Papa ha sottolineato che “la vostra scuola di ispirazione cristiana è una realtà preziosa per il territorio milanese e offre un apprezzato servizio educativo in collaborazione con le famiglie”. “A voi ragazzi vorrei lasciare due parole che mi vengono dal cuore: condivisione e accoglienza”, ha quindi proseguito.