“L’incendio nei boschi di Tirano forse spento entro domani”

Gli elicotteri antincendio sono ancora al lavoro per spegnere gli ultimi focolai dell’incendio che da venerdì sta mandando in fumo ettari di bosco sul monte Masuccio, sopra Tirano, in Valtellina. Le fiamme erano divampate venerdì pomeriggio e sabato sembrava che l’intervento degli elicotteri avesse soffocato il rogo. Domenica mattina però l’incendio ha ripreso con ancor più forza e con diversi focolai attivi tra le frazioni di Baruffini e Roncaiola. Domenica e lunedì hanno lavorato senza sosta quattro elicotteri e un canadair riuscendo a tenere sotto controllo le fiamme, favorite da un leggero vento e, soprattutto, dal lungo periodo di di siccità. Mertedì mattina alle 7 sono ripresi i voli degli elicotteri e del canadair. “Al momento – riferiscono a Radio Lombardia i Vigili del Fuoco di Tirano – sono al lavoro quattro elicotteri per spegnere gli ultimi focolai che resistono nella zona più alta della montagna, vicino al confine con la Svizzera”. Secondo le loro previsioni il rogo, che potrebbe aver distrutto circa 20 ettari di vegetazione, dovrebbe essere spento nella giornata di domani. “Ma – precisano – dipenderà anche dalle condizioni climatiche”. L’area è particolarmente impervia e quindi non raggiungibile via terra con i mezzi antincendio.