Tirano, sotto controllo l’incendio sul monte Masuccio

Quattro elicotteri, un canadair e squadre di terra dovrebbero aver avuto definitivamente ragione delle fiamme che hanno mandato in fumo tra i 10 e i 20 ettari di bosco in Valtellina.

Elicotteri e un canadair al lavoro anche oggi, dalle prime ore del giorno, per spegnere l’incendio divampato venerdì sera nei boschi del monte Masuccio, sopra Tirano, in Valtellina. Incendio che dovrebbe essere ormai sotto controllo. Il rogo, soffocato sabato, era ripreso con forza domenica mattina, con un fronte abbastanza vasto tra le frazioni di Baruffini e Roncaiola, a mezza montagna, verso il confine con la Svizzera. Per tutta la giornata di ieri gli elicotteri dei Vigili del Fuoco e della Forestale, un canadair e due elicotteri svizzeri hanno gettato acqua ma questa mattina c’erano ancora molto focolai attivi. Oggi l’incessante lavoro dei mezzi antincendio sembra aver dato risultati: dal bosco si alza ancora fumo ma le fiamme dovrebbero essere state spente.

Secondo il sindaco di Tirano, Franco Spada, sono andati distrutti tra i 10 e i 20 ettari di bosco. Difficile il lavoro dei Vigili anche perché si tratta di una zona impervia. Durante la notte tra domenica e lunedì però le squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile hanno lavorto per circoscrivere le fiamme e impedire che il fronte dell’incendio si estendesse ulteriormente. Tutto fa pensare all’opera di un piromane.