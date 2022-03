“Oltre lo specchio, sono io”, tre incontri su anoressia e bulimia

In occasione della «Giornata contro i disturbi del comportamento alimentare» indetta il 15 marzo, l’amministrazione comunale di Corsico (Mi) organizza tre appuntamenti per sensibilizzare e informare la cittadinanza su patologie come anoressia, bulimia, binge eating, che possono avere gravi conseguenze per la salute fisica e psicologica di chi ne soffre. «Oggi più che mai è fondamentale affrontare una corretta politica di prevenzione – spiega l’assessora a scuole e nidi Angela Crisafulli – diffondendo informazioni e consapevolezza sui temi dei disturbi alimentari. Occorre parlarne, conoscerli, ma soprattutto ascoltare e condividere esperienze, perché è importante fare uscire dall’ombra questo malessere profondo che trasforma la vita di chi ne soffre e delle loro famiglie».

Il primo appuntamento si è tenuto sabato 12 marzo nella chiesa S. Antonio di Padova: un concerto, con letture per riflettere insieme, “Mi nutro di vita”.

Martedì 15 marzo, dalle 9 alle 14, l’iniziativa “Riflettiamo a scuola” porterà la giornalista Biancamaria Furci a incontrare alcune classi degli istituti secondari di primo grado, cui proporrà letture e riflessioni sulla sua esperienza con i disturbi alimentari. Sabato 19 marzo, alle 21, al teatro di via Verdi 2 si terrà “Oltre lo specchio, sono io”, una riflessione con i professionisti del settore. All’appuntamento, in collaborazione con l’associazione “Be yourself-APS”, saranno presenti donne che indosseranno vestiti scelti per rappresentare il loro percorso di vita a confronto con i disturbi dell’alimentazione e di accettazione della propria corporeità.