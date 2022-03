Bosco in fiamme sopra Tirano, in Valtellina [VIDEO]

Incendio nei boschi sorpassa Tirano, in provincia di Sondrio, nei boschi tra le frazioni di Baruffini e Roncaiola. Le fiamme erano divampate venerdì sera e il lavoro dei Vigili del Fuoco e di un elicottero avevano portato allo spegnimento del rogo intorno a mezzogiorno di sabato. Il rogo sembra sia stato appiccato intenzionalmente. Domenica mattina un nuovo incendio è divampato nella stessa zona a poche centinaia di metri dalle case di Roncaiola. Da ore è in azione un elicottero, al quale da mezzogiorno se ne è aggiunto un secondo, per gettare acqua sulle fiamme facendo la spola con il vicino invaso idroelettrico di Sernio. Oggi le fiamme si sono spostate più a monte.

Il luogo è particolarmente impervio e le fiamme sono sicuramente facilitate dal terreno secco a causa del lungo periodo di siccità.