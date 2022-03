Ancora in fiamme i boschi a Tirano

Nonostante il susseguirsi incessante di elicotteri antincendio (sia italiani che svizzeri) e di un Canadair, non è ancora stato domato l’incendio che da domenica mattina sta mandando in cenere i boschi sopra Tirano, in provincia di Sondrio. Il rogo interessa una vasta area di vegetazione tra le frazioni di Baruffinibe quella, più vicina al confine svizzero, di Roncaiola. Al lavoro anche squadre dei Vigili del Fuoco e personale della Protezione Civile. È la stessa zona nella quale si era sviluppato un incendio nella serata di venerdì, spento sabato a metà giornata. Sembrava tutto risolto ma domenica mattina le fiamme, che pare abbiano origine dolosa, sono riprese con più forza. Il terreno e la vegetazione secca oltre al vento, anche se non forte, di oggi, non facilitano le operazioni di spegnimento.