Alla guida di uno scooter si scontra contro un new jersey, è grave

Un ragazzo di 16 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto sabato sera a Lazzate, in Brianza. Il sedicenne, residente a Cermenate in provincia di Como, era alla guida di una moto enduro 250 sprovvisto di targa, di proprietà del padre, quando per cause da accertare, è andato a scontrarsi contro un new jersey. Si trovava nel vecchio campo base della Pedemontana a Lazzate. Il ragazzo è stato soccorso dal 118 e trasportato in eliambulanza all’ospedale Niguarda di Milano per trauma cranico. È ricoverato in prognosi riservata e le sue condizioni sono particolarmente gravi. Si trova in pericolo di vita. Sull’incidente indagano i carabinieri.